Une cave de Chexbres – Un Champ de Clos ouvert au monde Le domaine de la nouvelle conseillère de l’Office des vins vaudois soigne particulièrement l’accueil. David Moginier

Leurs Excellences de Berne et son étiquette vintage. DR

Les Conne cultivent de la vigne à Lavaux depuis le XVe. Si leur domaine de Champ de Clos est basé à Chexbres, leur cave est à Puidoux. Aujourd’hui, sa propriétaire, Christelle, a rejoint le comité de l’Office des vins vaudois. Elle y apporte une autre vision du monde. Car il n’était pas prévu qu’elle prenne la succession de ses parents, Claudine et Jean-Michel. Elle a d’abord étudié le tourisme, s’est baladée en Afrique du Sud ou au Chili avant de s’occuper d’événementiel. Elle a fait le grand saut il y a dix ans, quand ses parents lui ont mis le marché en main.

À Chexbres, cette maman de deux enfants est secondée par l’œnologue Olivier Wälchli pour travailler une vendange qui va du Chablais à Bonvillars. Une douzaine d’hectares à Lavaux, entre Saint-Saphorin et Montreux, donne une belle variété de chasselas (six à Lavaux, deux au Chablais). Face à lui, pas mal de pinot noir et quelques spécialités.

Puisqu’il faut choisir, partons sur deux vins phares. Le Sémillant, un Saint-Saphorin, est vinifié en cuve inox. Il est ensuite élevé sur lies pour lui donner corps et rondeur. Un nez frais, une bouche ample en font un vin de gastronomie. Leurs Excellences de Berne est, lui, un Chardonne classique, de belle tenue, avec un fruité élégant.