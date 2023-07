Signé Lausanne – Un champion du monde reprend la chocolaterie Anghern Jorge Cardoso emplit le magasin de la rue Pichard de ses créations artistiques et de ses sculptures spectaculaires, comme son Federer grandeur nature. David Moginier

Le champion du monde du chocolat, Jorge Cardoso, reprend la boutique historique de la rue Pichard à Lausanne. 24Heures/Marie-Lou Dumauthioz

C’est un passionné de concours, auxquels il a consacré dix ans de sa vie. Jorge Cardoso, fils d’un cuisinier et d’une pâtissière, a suivi la lignée en obtenant d’abord trois CFC, ceux de cuisinier, de pâtissier-confiseur et de boulanger. Mais c’est bien dans le chocolat qu’a plongé son âme, trouvant dans la divine douceur de quoi exprimer sa créativité. Le voilà qui débarque à Lausanne, pour reprendre la chocolaterie Anghern, à la rue Pichard, laissée orpheline par le décès de son patron l’an dernier.

Ce double champion du monde s’est aussi fait remarquer par ses représentations grandeur nature de Cristiano Ronaldo puis de Roger Federer, les icônes sportives de ses deux pays de cœur. La statue cacaotée du tennisman va d’ailleurs trôner dans la boutique lausannoise dès ce samedi, jour de réouverture. Elle a déménagé de Fribourg, où Jorge Cardoso avait ouvert sa première adresse en 2021. C’est dans la Cité des Zähringen qu’il continuera à produire l’entier de ses chocolats, dont ceux qui seront vendus à Lausanne.

Aménagement inchangé

Passé par la Maison Suard, à Fribourg, ou chez David, à Crans-Montana, Sion et Vevey, le chocolatier ne craint pas la concurrence de la capitale vaudoise. «Il y a beaucoup de bonnes chocolateries ici, mais elles ont toutes l’air de bien se porter, ou presque. Et chacune a son style. Moi, j’y amènerai ma patte plus artistique. Lausanne est une plus grande ville que Fribourg, et les gens aiment bien y faire leurs courses à pied. La rue Pichard est idéalement située pour cela.» Il n’a pas fait beaucoup de changement dans l’aménagement de sa boutique historique, attendant prudemment de voir si le succès est au rendez-vous.

Le Suisso-Portugais, arrivé à Fribourg à 17 ans, a toujours adoré les sculptures en chocolat, lui qui remportait déjà les médailles d’or dans le domaine dans ses années d’apprentissage. Meilleur apprenti fribourgeois, vice-champion suisse aux SwissSkills, il prend ensuite la 4e place à la Coupe d’Europe de la pâtisserie, puis la médaille de bronze à la Coupe du monde en 2017. L’or lui vient en 2018 à la Culinary World Cup, à laquelle il participe avec l’équipe de Suisse et où sa sculpture lui vaut 95 points sur 100. Il remet ça en 2022, 96 points, qui permettent aussi à l’équipe nationale de remporter le concours.

