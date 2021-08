Éditorial - Un changement de ton nécessaire

Plus moyen de rendre visite à sa grand-maman en EMS sans présenter un certificat Covid. Et ce, dès le 23 août. La décision des autorités genevoises fera date dans la lutte contre la pandémie en Suisse. C’est une rupture avec la pratique actuelle, qui réserve cette obligation à quelques activités culturelles et de loisirs – concerts, spectacles, sorties en boîte de nuit – qui ont pour point commun d’être payantes. Le dimanche après-midi à la maison de retraite, c’est sympa et c’est gratuit. Mais voilà qu’il faudra montrer patte blanche.

Avec la crainte grandissante d’une nouvelle vague épidémique, nul doute que cette mesure de précaution fera tache d’huile dans notre pays. Les chicaneries vont se multiplier dans la vie de tous les jours, au travail, à la salle de sport, peut-être au restaurant. Cela n’apaisera pas les tensions déjà vives entre ceux qui ont franchi le pas du vaccin et ceux qui s’y refusent.

«Si la campagne de vaccination stagne en Suisse, c’est surtout parce que la population la plus jeune ne se sent pas assez concernée.»

Pour faciliter cette transition délicate, il faut dire les choses clairement. Le recours au pass sanitaire peut devenir une calamité s’il implique un dépistage régulier du coronavirus. C’est un jeu d’enfant, par contre, si l’on se fait vacciner. Deux piqûres, un téléchargement sur son smartphone, et c’est réglé.

Si la campagne de vaccination stagne en Suisse, c’est surtout parce que la population la plus jeune ne se sent pas assez concernée. La part des personnes entièrement vaccinées n’atteint pas 45% chez les 30-39 ans. Elle est de moins de 40% chez les 20-29 ans et tombe à 13% chez les 12-19 ans.

Leur faire la morale, leur parler de solidarité ne servira pas à grand-chose – nombre de parents peuvent en témoigner. Il s’agit d’aller là où ils sont, là où ils communiquent, et de parler leur langage. Marre du Covid? Pensez au vaccin.

