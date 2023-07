Cathédrale de Lausanne – Un chant sur l’éjaculation crée la polémique Le spectacle au contenu explicite, donné samedi à la cathédrale lors du Festival de la Cité a été validé par les Affaires religieuses du canton. Explications. Lucas Vuilleumier , Protestinfo

Le spectacle de l’artiste français non binaire Gérald Kurdian, «Hot Bodies Choir» réunissait une chorale «de personnes désireuses de partager et d’élargir leurs pratiques féministes et queer». DR

Parler d’éjaculation en la cathédrale de Lausanne, est-ce possible? Il semble en tout cas que, pendant le Festival de la Cité, cela soit autorisé. Samedi, à 19 h, le spectacle de l’artiste français non binaire Gérald Kurdian, «Hot Bodies Choir», une chorale réunissant «des personnes désireuses de partager et d’élargir leurs pratiques féministes et queer», a célébré l’amour charnel et l’inclusivité par le chant, et ce, de façon plutôt sexuellement explicite.