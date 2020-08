330’000 clients par année – Un chantier d’un an pour réaliser la mue du funiculaire de Cossonay Les travaux visant à développer les capacités de l’infrastructure ont débuté le 3 août. Avec pour conséquence sa fermeture. Julien Lambert

Les travaux commencés le 3 août vont permettre de doubler la capacité de la ligne. Philippe Maeder

Nouvelles cabines, nouvelles stations et augmentation de la vitesse de circulation. Voilà à quoi ressemblera le funiculaire de Cossonay d’ici un an. Car avec 330’000 clients par année, l’infrastructure a atteint sa capacité maximale. D’où la nécessité d’entreprendre des travaux de développement pour répondre à l’évolution de la demande, notamment liée à l’augmentation de l’offre CFF, avec une cadence au quart d’heure en préparation entre Cossonay-Penthalaz et Lausanne.

«On se retrouve aujourd’hui avec des usagers qui ne peuvent pas entrer dans les cabines aux heures de pointe et qui doivent patienter. C’est un problème qui sera résolu à l’avenir», constatait récemment Daniel Pasche, responsable de l’Unité infrastructure aux Transports de la région Morges Bière Cossonay (MBC).

Une fois les travaux terminés, le funiculaire pourra transporter 720 passagers par heure et par sens de circulation, avec une amélioration de la cadence à 5 minutes contre 8 actuellement aux heures de pointe. La transformation facilitera également l’accès aux personnes handicapées et son acoustique sera atténuée pour le confort des riverains. Un vaste programme qui permettra de doubler la capacité de l’infrastructure pour un montant de plus de 10 millions, dont environ la moitié subventionnée par le fonds d’infrastructure ferroviaire de la Confédération.

Le chantier implique un arrêt du funiculaire. Depuis lundi 3 août, les pendulaires doivent donc changer leurs habitudes jusqu’à l’été 2021 et emprunter des bus navettes de remplacement qui assurent les trajets entre Cossonay-Ville et Penthalaz tous les quarts d’heure.