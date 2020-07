Restauration dans le Chablais français – Un chantier royal pour recouvrir le château de Ripaille La rénovation complète de la couverture de la forteresse des Savoie à Thonon est en cours. Encore plusieurs mois de travaux pour une ardoise de 1,2 million d’euros. Christophe Boillat

La réfection totale de la toiture et des charpentes du château de Ripaille est en cours. Vanessa Cardoso Le monument de la Maison de Savoie se trouve sur la commune chablaisienne de Thonon. Il a été édifié entre 1432 et 1434. Vanessa Cardoso Le salon Amédée où se tiennent des concerts plusieurs fois par année. Vanessa Cardoso 1 / 8

Jeudi, 9 h, château de Ripaille à Thonon-les-Bains. Sous le beau ciel du Chablais français, une dizaine d’ouvriers s’affaire à la gigantesque réhabilitation de la couverture (tuiles et charpentes) du monument qui fut l’une des propriétés emblématiques de la Maison de Savoie. Au pied du château, des charpentiers taillent des poutres de bois – du pin, bois d’origine –, alors que 22 mètres plus haut des couvreurs s’occupent des 100’000 tuiles en argile jaune (comme sur les faîtes de Chillon et Vufflens), qui recouvrent les 3000 m² de toiture de la citadelle du XVe siècle. Ce sont six corps de métier qui œuvrent sur la tête de Ripaille, bardée d’immenses échafaudages.