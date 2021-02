Italie – Un char de l’époque romaine découvert près de Pompéi Un grand char de cérémonie a été retrouvé dans un excellent état au nord du célèbre site culturel italien.

Le char a été découvert dans un porche devant une écurie où, déjà en 2018, les restes de 3 équidés, dont un cheval attelé, avaient été trouvés. KEYSTONE/EPA

Le parc archéologique de Pompéi a annoncé samedi la découverte d’un grand char de cérémonie. Il a été retrouvé dans un excellent état, à quelques centaines de mètres seulement au nord du célèbre site culturel italien.

«Un grand char de cérémonie à quatre roues, avec ses éléments en fer, de belles décorations en bronze et en étain, des restes de bois minéralisés, des empreintes d’éléments organiques (des cordes aux restes de décorations végétales), a été retrouvé presque intact», indique un communiqué du parc archéologique.

Le char a été découvert dans un porche devant une écurie où, déjà en 2018, les restes de 3 équidés, dont un cheval attelé, avaient été trouvés, précise le communiqué. Cette découverte a été faite à Civita Giuliana, un quartier situé à quelques centaines de mètres au nord du parc archéologique de Pompéi.

Elle a été réalisée dans le cadre de la lutte contre les pilleurs de tombes, particulièrement actifs dans cette zone de l’Italie, pleine de trésors archéologiques encore à découvrir.

Encore 20 hectares à fouiller

«Pompéi continue de nous émerveiller avec ses découvertes et ce sera comme ça pendant de nombreuses années, avec encore 20 hectares devant être fouillés», a déclaré le ministre de la Culture Dario Franceschini, cité dans un communiqué de son ministère.

«C’est une découverte extraordinaire pour la connaissance du monde antique. Dans le passé nous avons trouvé à Pompéi des véhicules de transport (...) ou deux chars (...) mais rien de semblable au char de Civita Giuliana», s’est réjoui le directeur sortant du parc archéologique, Massimo Osanna, cité dans le communiqué.

«Il s’agit d’un char de cérémonie (...) non pas utilisé au quotidien ou pour les transports agricoles, mais pour accompagner les moments de fête de la communauté, les parades et processions», a ajouté l’expert.

Comme la plupart des sites culturels italiens, Pompéi, ensevelie par l’éruption du Vésuve en 79 après JC, est resté fermé ces derniers mois à cause de la pandémie de Covid et n’a rouvert que le 18 janvier. En 2019, le site avait accueilli plus de 3,9 millions de visiteurs, soit le troisième site le plus visité d’Italie après le Colisée de Rome et le musée des Offices de Florence.

ATS