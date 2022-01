Derby LHC-GSHC – Un chasselas qui a le hockey! Quatre vignerons vaudois et genevois assemblent leurs vins pour le match de ce samedi soir. Cécile Collet

La Cuvée du Lac réunit deux chasselas vaudois et deux genevois. Il n’y a pas de cru valaisan dans la bouteille, malgré le VS (pour versus!) qui trône entre les Lions et les Aigles. DR

Évidemment, les supporters du premier derby de l’année entre le Lausanne Hockey Club et le Genève-Servette Hockey Club seront venus à la Vaudoise Aréna (sa 8, 19 h 45) pour soutenir qui les Lions, qui les Aigles. Ce qui devrait tous les mettre d’accord ce samedi, c’est le chasselas qu’ils boiront autour du match.

«On nous a traités de fous, tant les spectateurs tiennent à leur équipe! Mais le but est justement d’aller au-delà de la rivalité sportive sur la glace.» Benjamin Gehrig, directeur de l’Office des vins vaudois

Quatre vignerons – les Vaudois Guy Cousin (Concise) et Philippe Bovet (Givrins), et les Genevois Stéphane Gros (Dardagny) et Marc Favre (Bernex) – ont assemblé leurs vins pour produire une Cuvée du Lac en édition limitée (562 bouteilles de 75 cl et 52 magnums). Ce cru unique, réalisé grâce au partenariat de l’Office des vins vaudois (OVV), de Genève Terroir et d’Ecobion (dont le directeur est un grand fan de hockey), ne sera pas en vente. Il sera offert aux supporters dans les différents points de vente de la Vaudoise Aréna et chaque joueur en recevra un magnum.