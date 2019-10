Un chat lausannois traqué par GPS

Collaboration entre les Musée et Jardins botaniques cantonaux et la Ville de Lausanne, le projet «Sauvageons en ville» veut montrer la nature en milieu urbain, à travers des rencontres thématiques. En vue de celle de mercredi 9 octobre, des chats lausannois ont été équipés d'un traceur GPS pour enregistrer leurs déplacements. En compagnie de la comportementaliste spécialisée chat Marylène Wassenberg, nous refaisons le tracé de Plume, petite chatte d'un an habitant à Montchoisi.