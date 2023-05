Conseil communal de Lausanne – Un chauffage vert jugé pas encore assez écolo Les élus ont validé un très gros crédit pour l’extension du chauffage à distance. Mais la centrale à gaz d’appoint passe mal. Lise Bourgeois

Les travaux pour l’extension du chauffage à distance, comme ici à la route de Chavannes en 2011, doivent se poursuivre. Lausanne compte y investir 1 milliard à terme. MARIUS AFFOLTER/ARCHIVES

C’est un très gros crédit que le Conseil communal de Lausanne a validé mardi soir à une confortable majorité pour le développement du chauffage à distance (CAD) au sud et à l’ouest de la ville. L’investissement se monte à pas moins de 170,6 millions et constitue la première tranche d’une vaste opération dont le but est de couvrir 75% des besoins au moyen de ce réseau, à l’horizon 2050.