Drame à Lausanne – Un chauffeur-livreur meurt à la suite d’un accident de travail Un homme de 49 ans est décédé après une grave blessure à la tête. Il maniait le pont de son camion, mardi après-midi à la rue de l’Ale. Jérôme Cachin

L’homme de 49 ans maniait le pont de son camion, mardi après-midi à la rue de l’Ale. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Il était environ 14h00, mardi, quand les urgences ont été alertées. Un homme de 49 ans venait de se blesser gravement à la tête. Chauffeur-livreur d’un camion de boisson, il maniait le pont électrique, alors qu’il se trouvait à l’intérieur du véhicule. Sa tête a été coincée lors de la manoeuvre.

L’accident s’est produit devant le bâtiment de la rue de l’Ale 2, à un endroit qui donne directement sur le carrefour entre les rues piétonnes de l’Ale et St-Laurent, et les rues Neuve-Mauborget, soit un des endroits les plus fréquentés de Lausanne.

Sur place, les premiers soins ont été donnés à l’accidenté, qui a été transporté l’homme à l’hôpital. Il est décédé dans l’après-midi. En plus des ambulanciers, une dizaine d’agents de police sont intervenus, ainsi qu’un inspecteur de la brigade scientifique cantonale.

L’implication de tierces personnes dans l’accident semble écartée. Une enquête est ouverte sous la conduite du Ministère public pour déterminer les circonstances du drame.

Jérôme Cachin est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2019, spécialisé en politique. Il a été le responsable de la page Vaud de La Liberté de 2003 à 2019. Il est l'auteur d' Institutions politiques vaudoises, avec Mix & Remix (Loisirs et Pédagogie), paru pour la première fois en 2013. Plus d'infos

