Portrait d’Alexandre Pican – Un chef de bande pour jouer des bandes-sons L’ex-ingénieur a fondé l’association Tale of Fantasy dont il dirige les chœurs. Le musicien s’investit dans les reprises des séries et des jeux vidéo. Matthieu Chenal

Alexandre Pican, chef de chœur, chef de projets culturels et amateur de musique épique. ODILE MEYLAN

Dans un monde parallèle, Alexandre Pican aurait pu être un joyeux Hobbit au destin tout tracé, à la fois laborieux, ingénieux et discret. Mais qui laisse tout tomber pour suivre une quête aussi chimérique qu’impérieuse. En l’occurrence, et dans la vie réelle, cette quête est celle de la musique orchestrale des jeux vidéo. En ce moment, le chef de chœur ne touche quasi plus terre, à l’approche de son ambitieux projet «Odyssey» à Montreux, les 14 et 15 octobre prochains, porté par son association Tale of Fantasy*.