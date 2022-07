Lac de Neuchâtel – Un chien manifestement tué par «l’algue bleue» à Bonvillars Le bouvier appenzellois qui se baignait près de La Poissine ne sera pas autopsié. Mais la vétérinaire qui l’a pris en charge estime que la mort est due aux cyanobactéries. Frédéric Ravussin

En 2020, des mesures avaient dû être prises sur l’ensemble des rives du lac de Neuchâtel. FRÉDÉRIC RAVUSSIN – A

Les cyanobactéries avaient sérieusement contrarié les plans des baigneurs du lac de Neuchâtel en 2020. Elles semblent récidiver en ce début d’été. Deux semaines après qu’un chien a été mortellement intoxiqué aux Jeunes-Rives de Neuchâtel, un deuxième animal a succombé samedi, visiblement pour les mêmes raisons.

«Ce que j’ai constaté est suffisamment parlant pour valider la cause de la mort», témoigne la vétérinaire Alessandra Stoll, auprès de qui l’animal a pourtant été rapidement conduit, samedi. Si cette dernière exerce à Yvonand, le drame s’est de nouveau joué sur la rive nord du lac de Neuchâtel, à l’est de l’embouchure de l’Arnon sur le territoire de la commune de Bonvillars.

«C’était un chien de 18 mois, en assez bonne santé, je suis sûre qu’il a été victime des cyanobactéries.» Alessandra Stoll, vétérinaire

Les maîtres et leur berger appenzellois avaient passé une heure et demie sur cette plage quand tout à coup l’animal s’est mis à tituber, pris de spasmes. Malgré une réaction rapide – en moins d’une demi-heure il était pris en charge par Alessandra Stoll –, les soins prodigués n’ont pas pu sauver l’animal qui est parti dans le coma le temps qu’une voie veineuse soit posée. «Le drame, avec ce genre de cas, c’est la fulgurance de la mort. C’était un chien de 18 mois, en assez bonne santé, je suis assez certaine qu’il a été victime des cyanobactéries.»

Informé du cas, le Canton va probablement communiquer ces prochains jours quelques éléments de prévention à l’attention des baigneurs. Car si les adultes risquent relativement peu – de par leur masse corporelle -, «l’algue bleue» présente un danger un peu plus important pour les enfants et plus encore pour les animaux, qui avalent beaucoup plus facilement de l’eau.

Recommandations

Présentes naturellement au fond de l’eau, les cyanobactéries remontent à la surface sous l’effet combiné du réchauffement de la température de l’eau et d’un apport extérieur de nutriments. Souvent, elles forment alors un amas peu ragoûtant.

Les parents de jeunes enfants doivent éviter que ces derniers n’ingèrent l’eau du lac et prendront en outre soin de les laver soigneusement après la baignade. Quant aux propriétaires de chiens, mieux vaut qu’ils privent leur fidèle compagnon des joies d’un rafraîchissement qui pourrait se révéler fatal…

En 2020, au moins dix chiens avaient été touchés par ces micro-organismes chargés en neurotoxines dans le canton de Neuchâtel. Six n’y avaient pas survécu. Les cantons riverains s’étaient alors coordonnés et avaient interdit la baignade sur l’ensemble du lac pendant six jours.

En cas de forte chaleur, il faut se méfier des eaux stagnantes, peu profondes et de la présence d’amas d’algues en surface.

