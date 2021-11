Duel au sommet – Un choc explosif attend la Nati en Sicile L’équipe de Suisse féminine joue la tête du groupe G des éliminatoires pour le Mondial 2023, ce vendredi en Italie. Un match capital. Florian Paccaud Palerme

Lia Wälti (au centre) et l’équipe de Suisse lors de l’entraînement d’avant-match, jeudi à Palerme. KEYSTONE

Un grand bon vers le pays des kangourous. Voilà ce que permettrait un succès des Suissesses à Palerme ce vendredi (17 h 30). Si ce choc n’est pas déterminant, le vainqueur de ce duel prendra un avantage considérable dans la course à la qualification pour la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Entre deux équipes qui survolent les débats dans le groupe G de ces éliminatoires – 4 matches, 12 points, +16 de différence de buts – le billet pour l’Océanie se jouera sur les deux confrontations directes. «L’équipe est confiante, confie la gardienne fribourgeoise Gaëlle Thalmann. Grâce à nos récents résultats, à l’ambiance au sein du groupe et au travail effectué durant la semaine».