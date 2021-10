Vestiges archéologiques à Denges – Un cimetière de l’âge du bronze découvert sur le chantier des bus Les archéologues ont mis la main sur des sépultures datant de 950 à 900 av. J.-C. sur la parcelle du futur dépôt des Transports de la région Morges-Bière-Cossonay. Sarah Rempe

La vaste parcelle destinée à accueillir le futur dépôt des Transports de la région Morges-Bière-Cossonay a révélé une «richesse insoupçonnée» sur le plan archéologique. État de Vaud

On peut dire que les services de l’archéologue cantonal ont eu du nez, lorsqu’ils ont commencé à s’intéresser à une grande parcelle située à Denges, dans la zone «artisanale», alors qu’aucun indice ne laissait supposer la présence de vestiges dans cette région. «La superficie de 20’000 mètres carrés présentait un risque élevé de toucher un site non encore répertorié. De plus, les terrains, occupés jusque-là par des cultures maraîchères, avaient été peu remaniés en profondeur, facteur de préservation de vestiges archéologiques discrets», indique mardi le Canton dans un communiqué.

Lire aussi Abo Portrait de Jordan Anastassov Le pro de l’âge du fer est un passeur d’histoire(s) Abo Abbatiale de Payerne Avec la reine Berthe, l’histoire tombe sur un os Abo Histoire d’ici Le quotidien de l’Avenches romaine révélé par ses nécropoles La démarche s’est manifestement révélée payante, puisqu’elle a permis la découverte de deux tombes à incinération et de plusieurs fragments de récipients en céramique, laissant présager l’existence d’un site protohistorique inédit. Défunts incinérés À ce jour, les archéologues ont déjà passé la moitié de la parcelle au peigne fin, mettant à jour une centaine de structures archéologiques, réparties sur une surface d’au moins 4000 mètres carrés. Près de la moitié d’entre elles correspondent à des fosses sépulcrales renfermant les restes de défunts incinérés. Fréquemment signalées par des dalles de couverture, les sépultures consistent en petites fosses circulaires de faible profondeur, dans lesquelles les récipients peuvent être disposés côte à côte, empilés, ou encore étagés. Les décors observés sur certains récipients suggèrent que la principale période d’activité de la nécropole se place vers la fin de l’âge du bronze, soit entre 950 et 900 av. J.-C., phase chronologique caractérisée par une nette prédominance du rite de la crémation. Caractère exceptionnel «Ces sépultures revêtent un caractère exceptionnel, par leur bon état de conservation général et leur densité», indique encore le communiqué. «À l’échelle nationale, elles forment sans doute une des nécropoles les plus complètes de l’âge du bronze final.» La dernière découverte comparable remonte au milieu des années 90 dans le canton du Jura où le site funéraire de Delémont, En La Pran, fouillé à la faveur de la construction de l’autoroute A16, avait livré 35 sépultures à incinération de la même période.

