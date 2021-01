Action de GastroVaud – Un cimetière pour les restaurateurs coulés par le Covid La faîtière des cafetiers-restaurateurs a aménagé une vingtaine de tombes symboliques à Pully: une croix pour chaque patron en faillite à cause du virus. Laurent Antonoff

Un cimetière est apparu devant le siège de Gastrovaud, mardi 12 janvier. ARC Jean-Bernard

Après les actions symboliques du collectif #quivapayerladdition, entre tables vides dressées sur la place Saint-François et couronnes mortuaires déposées au pied du Palais de justice de Montbenon à Lausanne, c’est GastroVaud qui prend le relais. Et la faîtière des cafetiers-restaurateurs vaudois ne fait pas dans la demi-mesure: c’est un cimetière qui a été aménagé devant son siège de Pully ce mardi matin. «Et nous ajouterons une croix chaque fois qu’un patron tombera à cause du Covid-19», annonce le président Gilles Meystre.

«Si ce n’est pas trop fort? Mais nous vivons un véritable deuil économique. N’ayons pas peur des mots. Notre branche est au bord du gouffre depuis fin 2020 déjà, et c’est encore plus catastrophique en ce début d’année», se défend Olivier Duvoisin, directeur de GastroVaud. Le cimetière compte quinze petites croix et trois grandes, superbement fleuries. Elles symbolisent les morts à venir sans mesures immédiates de la Confédération, à la veille de nouvelles décisions très attendues de la part du Conseil fédéral. «Sans annonce de mesures de dédommagement immédiates, la confiance de nombre de restaurateurs sera totalement rompue envers nos institutions. Et le pire pourrait arriver.»