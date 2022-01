Justice vaudoise – Un client frappe un vendeur qui exigeait le port du masque

Abo Nouvelles mesures du Conseil d’Etat contre le coronavirus «Vous n’entrerez plus à la Migros ou la Coop sans un masque sur le visage»

Le Conseil d’État élargit le port du masque, les mesures de traçabilité et les contrôles. Dès ce vendredi pour bars et discos, mercredi pour restaurants, magasins et lieux de culte.