Un service cinq-étoiles – «Un client m’a demandé de lui trouver dix chèvres» Sylvie Gonin est élue «Concierge de l’année» pour la troisième fois. Elle se plie en quatre pour satisfaire les demandes, parfois déroutantes, des hôtes du Beau-Rivage Palace à Lausanne. Laurent Antonoff

Sylvie Gonin est la gardienne des clefs du Beau Rivage Palace depuis un quart de siècle. Vanessa Cardoso

Sylvie Gonin est soucieuse. Sur le parking devant la nouvelle réception du Beau-Rivage Palace, installée de manière provisoire dans la salle des arcades, elle balaie le bitume d’un pied ferme. On l’imagine préoccupée derrière son masque hygiénique. C’est exact. «Il y a des taches d’huile. Ce n’est pas concevable. Tout doit être parfait pour accueillir nos clients. C’est comme les fleurs, elles doivent être belles dès le matin», explique la cheffe concierge du cinq-étoiles lausannois. Depuis vingt-cinq ans, elle est la gardienne des clefs du palace. Celles qu’elle arbore à son col sont même en or, signe d’une exigence reconnue à l’international. Sylvie Gonin vient d’être nommée «Concierge de l’année 2020» par l’hebdomadaire alémanique «SonntagsZeitung». C’est la troisième fois, et on devine vite pourquoi.