Sans changement majeur, en 2100 nos enfants vivront avec une température moyenne de 7 degrés supplémentaires. La Suisse et le Canton de Vaud ont pris l’engagement d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Ces promesses doivent être transformées en actions concrètes.

Dans notre pays, 26% des émissions de CO 2 proviennent du secteur du bâtiment, essentiellement d’une mauvaise isolation. Nos immeubles sont trop chauffés. Pourtant, des solutions existent: épaisseur suffisante de l’isolant, matériau respectueux de l’environnement, changement de fenêtres, source de chaleur renouvelable, toitures végétalisées.

«L’écologie ne doit pas devenir le privilège de quelques-uns. Nous voulons l’écologie sociale.»

Notre parc immobilier est vieillissant. Dans notre canton, 76% des bâtiments datent d’avant les années 1990, une époque où les immeubles étaient peu ou mal assainis. Ce parc se renouvelle lentement, au rythme de 1% par an. À ce train-là, en 2050, plus de la moitié du parc ne sera toujours pas assainie, l’opération coûtera cher et les loyers des nouveaux logements prendront l’ascenseur. L’approche actuelle cible l’assainissement énergétique des bâtiments publics essentiellement et accorde des subventions annuelles de l’ordre de quelques millions de francs. Elle est insuffisante.

L’ensemble du parc immobilier doit être assaini en accélérant son renouvellement et en s’attaquant aux bâtiments existants. Pour atteindre cet objectif d’ici à 2050, les estimations les plus réalistes s’élèvent à 15 milliards de francs (plusieurs centaines de millions par an). Une somme élevée mais largement moins qu’un désastre environnemental.

Postulat déposé

Nous avons besoin d’un plan climat de nouvelle génération. Les propriétaires qui bénéficieront de ces investissements publics doivent s’engager à réduire leurs charges et à adopter des loyers contrôlés sur de longues durées, comme le prévoit le fonds d’assainissement du plan climat lausannois 2021. L’écologie ne doit pas devenir le privilège de quelques-uns. Nous voulons l’écologie sociale. Ces investissements généreront des emplois dans la construction qui profiteront à d’autres secteurs. Voilà ce que demande en substance un postulat socialiste renvoyé tout récemment au Conseil d’État vaudois, à la quasi-unanimité du Grand Conseil.

Pour relever ce défi climatique, nous devons adopter une approche résolument différente. Elle passe par un programme d’investissements ample sur trente ans, à démarrer sans attendre. Aujourd’hui, cette planification des investissements manque. Pour être à la hauteur des enjeux, nous ne pouvons plus nous contenter de déterminer quel effort ou quel montant pourrait rencontrer l’adhésion des principaux partis. Cette approche est celle qui a prévalu jusqu’ici. Elle n’a pas produit les effets attendus. Les défis environnementaux et les engagements pris sur la base de ce que nous dit la science légitiment une approche beaucoup plus audacieuse. Si nous perdons notre combat contre le dérèglement climatique, nous perdrons tous les autres.

Jean Tschopp Afficher plus D éputé PS, président de g roupe

