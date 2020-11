Jeux d’argent – Un clip qui drague les jeunes parieurs fait polémique La Loterie Romande a-t-elle dépassé les limites avec sa nouvelle publicité pour un jeu en ligne? Une politicienne genevoise alerte le Conseil fédéral. Sébastien Jubin

Combien tu paries? Les jeunes accros aux paris en ligne sont-ils en danger? C’est la question que pose une élue fédérale suite à une campagne de pub de la Loterie Romande. Florian Cella

«Bienvenue dans le monde de ceux qui ne s’ennuient jamais devant un match, ceux qui savent gagner en cas de défaite, ceux pour qui prédire le futur devient une seconde nature, bienvenue dans le monde des parieurs!» Ces mots aguicheurs trouvent écho dans un clip publicitaire de la Loterie Romande (LoRo) qui circule sur tous les réseaux et qui promeut l’application de paris en ligne «JouezSport». Sur une bande-son électro rap entraînante, ce montage dynamique met en scène des acteurs jeunes et beaux occupés à jouer au ballon ou faire du skate-board dans un parking. Ils se retrouvent aussi le soir devant leur écran, dans une ambiance tamisée et festive.