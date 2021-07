Monde de la nuit – Un club lausannois accusé d’abriter des agressions sexuelles Le Folklor Club a déposé des plaintes pénales face à ce qu’il identifie comme une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. Alain Detraz

Face à la tempête qui agite les réseaux sociaux, le Folklor a ouvert une adresse électronique pour recueillir les témoignages d’agressions. Patrick Martin

«Il y a de nombreuses agressions sexuelles et de personnes qui se font droguer (…). Le personnel du lieu est conscient de ce qu’il s’y passe et parle aux victimes d’une manière culpabilisante, agressive et menaçante.»

Tel est le contenu de témoignages anonymes rapportés ces jours sur une page Instagram. Tous visent le club lausannois Folklor. Ses responsables ont réagi, sur le réseau social également, en publiant un communiqué. «Nous ne tolérons, ni ne minimisons aucune forme d’agression et/ou de harcèlement (…)», rétorque le club.

L’histoire se répète parfois dans les brumes de la nuit. L’an dernier, c’était un bar du Flon qui faisait face à une attaque comparable sur les réseaux sociaux. Dans le cas du Folklor, la réaction est la même. Le club a décidé de déposer une plainte. Car ses responsables semblent savoir exactement d’où est parti ce vent de colère.