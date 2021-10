«Antivax» dans le Nozon – Un cluster de Covid-19 dans le collège de Vaulion L’une des régions du canton avec le plus faible taux de vaccination connaît ses effets secondaires. Face à la hausse des cas dans le collège de Vaulion, des classes entières ont été testées. Erwan Le Bec

Le village de Vaulion s’était distingué par son sens de la solidarité durant la première vague. CHRISTIAN BRUN

Plusieurs écoliers de l’établissement primaire de Vaulion, qui recrute dans la région du Nozon et de Romainmôtier dans le Nord vaudois, sont atteints du Covid-19.

Combien? Le chiffre reste un secret bien gardé par l’équipe médicale en charge du suivi des écoles vaudoises. Assez, dans tous les cas, pour que l’établissement finisse par tester des classes entières sur demande du médecin cantonal et distribue des autotests aux parents d’élèves.

Une mère de famille évoque jusqu’à 50% de taux d’absence dans une des classes.

Ensemble de mesures

«Aucune classe n’est fermée et ce n’est plus une mesure préconisée par le Canton, réagit le directeur, Olivier Ponnaz. Nous essayons de maintenir au mieux l’enseignement tout en appliquant à la lettre toutes les mesures, qui comprennent la désinfection des mains et les tests.»