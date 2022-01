Scandale à la Raiffeisen – Un coaccusé au procès de Pierin Vincenz est atteint du Covid L’interrogatoire d’un prévenu, qui devrait être jugé avec l’ancien patron du troisième groupe bancaire de Suisse, est reporté.

La première audience du jugement de Pierin Vincenz aura lieu comme prévu mardi. KEYSTONE

Un des prévenus dans le procès de l’ancien patron de la banque Raiffeisen Pierin Vincenz est atteint du Covid-19. Il est actuellement en isolement. La première audience a néanmoins lieu comme prévu mardi matin.

Le tribunal de district de Zurich a confirmé à l’agence Keystone-ATS une information de Tele Züri. L’interrogatoire du coaccusé malade est reporté au 9 février.



Les deux principaux prévenus du procès sont Pierin Vincenz et son collègue d’affaire Beat Stocker, ancien patron de l’émetteur de cartes de crédit Aduno. Les deux hommes sont notamment accusés d’escroquerie par métier, de gestion déloyale et de corruption passive. Le Ministère public requiert six ans de prison contre eux. Au total, sept prévenus comparaissent devant le tribunal de district de Zurich.

ATS

