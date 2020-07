À l’affiche fin août – Un cocktail de couleurs et d’émotions pour La Bâtie 2020 Le festival genevois a échappé aux annulations Covid-19 et illuminera la fin d’été avec 18 créations et 57 projets pour 142 représentations à l’affiche de sa 44e édition. Olivier Bot

Claude Ratzé, directeur, et la conseillère artistique de la 44 e édition, Simone Toendury, lors de la présentation du programme, sous tente devant le Théâtre de l’Orangerie. O.B.

Passant au travers des gouttelettes du Covid-19, le Festival de la Bâtie, 44e du nom, a échappé aux annulations d’un été culturel sinistré, pour accoucher en décalé d’une édition enrichie par une dizaine de créations gelées par la pandémie parmi dix-huit nouveautés à l’affiche. Du 28 août au 13 septembre, l’éclectique programmation a été déconstruite par la crise et reconstruite in extremis pour illuminer notre été indien. Elle mettra sous les projecteurs 57 projets artistiques et 142 représentations dans quarante lieux du Grand Genève, respectant la jauge maximale de 500 personnes dans chaque salle avec un fauteuil sur deux occupé. «Nous sommes soulagés de pouvoir présenter le programme du festival, proche de sa version de départ, avec une quasi-totalité de spectacles vivants.» Après la parenthèse virtuelle «covidisée» de nombre d’acteurs culturels, le pari du directeur, Claude Ratzé, barbichette et mouche de mousquetaire en conférence de presse, n’est pas mince.