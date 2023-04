Terroir de La Côte – Un collectif lance les premières fournées d’un pain 100% local Produire des céréales, des farines, faire du pain et le vendre. Le projet séduit le Canton, qui offre 100’000 francs et espère que l’initiative fera des émules. Yves Merz

Victor Bovy (à gauche) et Alix Pécoud, paysans meuniers, entourent la boulangère Aurélie Barberis au marché de la coopérative DorignoL, à Longirod. Manquent sur la photo les autres paysans meuniers membres du collectif, Walter Steiner, Alexandre Mestral et Caroline Cuennet. PATRICK MARTIN

Ce samedi 25 mars, c’est jour de marché au magasin de la coopérative DorignoL, à Longirod. On y remplit son panier de produits locaux tout en papotant avec les paysans, éleveurs, maraîchers et fromagers du coin. C’est aussi l’occasion de déguster le bon pain au levain d’Aurélie Barberis et de découvrir qu’il est le fruit d’un travail collectif qui réunit tous les acteurs d’une filière de proximité.