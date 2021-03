Occupation d’une propriété – Un collectif squatte l’Auberge de Sauvabelin Mû «par des valeurs humanistes», le collectif Roseau a écrit à la Ville pour l’informer qu’il s’était installé dans la bâtisse vide depuis 2015, dans l’espoir d’en faire un espace autogéré. Vincent Maendly

Le collectif Roseau veut faire de l’auberge un espace autogéré à visée écologique. Florian Cella

Ayant pris acte que la rénovation de l’Auberge de Sauvabelin ne débuterait pas avant décembre 2022, au terme d’une «démarche participative», le «collectif Roseau» a décidé de s’y installer. Il en a informé mercredi la Ville de Lausanne, qui en est propriétaire. Dans un communiqué diffusé vendredi, les membres se disent «désireux de faire vivre l’endroit qui restera vide encore plusieurs années. Que des rires, des chants et des rêves résonnent entre ces murs, comme cela était le cas par le passé.»

«Notre collectif se compose d’individus venant d’horizons multiples, écrivent-ils: artistes, étudiants, travailleurs sociaux, artisans, horticulteurs, permaculteurs, […] tous unis autour d’un même projet, mû par des valeurs humanistes […] comme le partage, la solidarité, l’autogestion, la créativité ou encore l’horizontalité.» L’objectif est de créer «un lieu socio-culturel alternatif autogéré à visée écologique sortant des logiques destructrices du système capitaliste actuel». Le Collectif a rédigé un manifeste de 22 pages, dont trois de références bibliographiques.

Pas d’expulsion dans l’immédiat

Depuis le temps, la Municipalité est rompue à ce genre d’événements et dispose d’un protocole en pareil cas: une première décision est prise par un trio: le syndic Grégoire Junod, le municipal de la police Pierre-Antoine Hildbrand et le municipal concerné, en l’occurrence Natacha Litzistorf, en charge du service logement et gérances. «Les occupants connaissent bien leurs droits, commente celle-ci. Comme ils sont installés depuis un moment, nous ne serions pas solides juridiquement à les faire expulser et dans l’immédiat, nous avons écarté cette issue.»

«Nous sommes responsables de leur sécurité et de celle de la population qui vient à Sauvabelin: nous ne prendrons aucun risque.» Natacha Litzistorf, municipale lausannoise

Une visite technique est prévue lundi, avec des représentants de la police du feu, de la prévention des accidents, du service du logement notamment. «Nous sommes responsables de leur sécurité et de celle de la population qui vient à Sauvabelin. Nous ne prendrons aucun risque à ce niveau. Nous discuterons des conclusions des spécialistes et ce n’est qu’après que je rencontrerai le collectif. Enfin, nous prendrons une décision municipale.» L’édile précise qu’en aucun cas il ne sera toléré que les occupants empêchent de par leur activité l’accès à la place de jeu et à tout autre espace public environnant. «Aucune activité économique faisant de la concurrence à notre locataire, le gérant de la pinte, ne sera en outre admise.»

L’Auberge de Sauvabelin est censée faire l’objet d’une démarche participative centrée sur sa rénovation. À terme, l’édifice doit retrouver sa vocation de café-restaurant.