Tessin – Un collectionneur arrêté à Chiasso Un ressortissant italien a été interpellé alors qu’il tentait de ramener cent billets de banque de collection et cinq pièces d’or.

Le collectionneur a été arrêté à Chiasso alors qu’il avait déclaré qu’il ne transportait aucun objet de valeur. KEYSTONE

Un homme transportant cent billets de banque de collection et cinq pièces d’or d’une valeur totale de plus de 40’000 francs, a été arrêté mardi à Chiasso (TI). La Guardia di Finanza italienne et la Sezione Operativa Territoriale (SOT) ont placé la personne en détention dans le cadre de contrôles visant à empêcher le commerce illégal.

Les billets de banque ne sont plus en circulation, mais ils ont une valeur numismatique. Dans les bagages de l’homme de nationalité italienne, les autorités ont trouvé des documents et des reçus d’une célèbre maison de vente aux enchères de Zurich qui prouvent l’origine des billets de banque du collectionneur.

Le citoyen italien est accusé d’avoir violé l’obligation de déclaration de marchandises. Il a déclaré à la frontière qu’il ne transportait aucun objet de valeur.

ATS/NXP