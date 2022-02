Deux ans après l’arrivée du virus – «Un collègue italien m’avait dit: «C’est l’enfer»

Il y a pile deux ans, le CHUV prenait en charge son premier cas confirmé de Covid-19. Un patient non sévère, admis à titre préventif. Le professeur Thierry Calandra, chef du Service des maladies infectieuses, raconte cette période faite d’incertitudes.

À l’époque, est-ce que vous mesuriez l’ampleur de ce qui allait se passer?

Il n’y avait pas besoin d’être un grand devin pour se dire que ça allait être très compliqué. Il suffisait de voir ce qui se passait en Chine et en Italie. Je me souviens avoir appelé un collègue italien qui m’avait dit: «Ce ne sont que quelques cas.» Quelques semaines plus tard, son discours changeait complètement: «Thierry, c’est l’enfer!» Ça a été pour moi un signe d’avertissement majeur. On était préoccupés de savoir quelle serait la hauteur de la vague et si notre capacité d’hébergement allait être suffisante. L’aspect qui a peut-être été le plus anxiogène était de prévoir le coup suivant, savoir jusqu’où on devrait aller dans l’ouverture de nouvelles structures (ndlr: pour faire face à l’afflux de patients).