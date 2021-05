Engagement dans les votations fédérales – Un comité de femmes pour la loi CO2 Des femmes parlementaires de plusieurs partis se sont unies pour annoncer la création du comité «Femmes pour la loi sur le CO2».

Le comité comprend notamment la conseillère nationale vaudoise Isabelle Chevalley (en haut, deuxième depuis la droite). KEYSTONE

Des femmes de plusieurs partis se sont unies pour défendre la révision de la loi sur le CO2. Les questions environnementales touchent particulièrement les femmes et cela a déjà été observé par le passé lors de votations sur la politique environnementale et sociale, affirment-elles.

Les femmes se montrent en général plus soucieuses de l’environnement et de la durabilité. Elles seront décisives dans la votation sur la loi sur le CO2, estime mardi dans son communiqué le comité «Femmes pour la loi sur le CO2», sondages à l’appui.

La nouvelle loi sur le CO2 est plus incitative et permet de mieux récompenser les entreprises adoptant un comportement durable, ainsi que les investissements respectueux du climat, plaide encore le comité. Le fonds pour le climat favorisera de plus les démarches innovantes dans ce domaine.

Avec la loi sur le CO2, les entrepreneurs et entrepreneuses agissant de manière durable seront récompensées davantage à l’avenir

ATS

