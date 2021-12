Mesures anti-Covid en Suisse – Un comité demande le «rétablissement de l’ordre constitutionnel» Un comité a adressé ce vendredi une lettre aux présidents des Chambres fédérales. Il estime que l’obligation de certificat 2G serait une atteinte aux droits fondamentaux des citoyens.

Le comité juge anticonstitutionnelle l’obligation de certificat 2G (vacciné et guéri du Covid-19) en Suisse. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Pierre Albouy

Un comité de juristes critique dans une lettre ouverte les mesures anti-Covid prises par la Confédération. Il demande aux présidents des Chambres fédérales le «rétablissement de l’ordre constitutionnel».

Régime discriminatoire

Pas une seule condition n’est remplie pour introduire un régime aussi rigide et discriminatoire à l’égard de quelque deux millions de personnes, considèrent les auteurs de la missive. Il n’y a selon eux pas de menace importante pour la santé publique, pas de surmortalité, pas non plus de surcharge des hôpitaux. L’utilité de cette mesure n’est pas non plus prouvée.

Plus de 100 signatures

Le fait d’exclure de la vie publique des personnes en bonne santé sans possibilité de test ne repose sur aucune justification, qu’elle soit épidémiologique ou juridique. Le Conseil fédéral semble avoir pour unique but de pousser les personnes réticentes à se faire vacciner dans des contraintes «toujours plus totalitaires», poursuit le comité.

Le Parlement doit donc demander au Conseil fédéral de déterminer comment «rétablir l’ordre constitutionnel». La lettre est signée par plus de 100 juristes et avocats de toute la Suisse.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.