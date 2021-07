Assassinat dans les Caraïbes – Un commando exécute le président haïtien chez lui Le meurtre de Jovenel Moïse à son domicile de Port-au-Prince par «un groupe d’individus non identifiés» plonge le pays dans l’incertitude. Jean-Cosme Delaloye New York

Le président Jovenel Moïse a été assassiné par un commando qui a attaqué son domicile à Port-au-Prince dans la nuit de mardi. Son épouse, Martine, a été blessée dans l’assaut. AFP

Le commando est arrivé lourdement armé et muni d’un mégaphone dans la nuit de mardi à mercredi au domicile de Jovenel Moïse. Sur une vidéo de l’assaut fatal au président de Haïti, transmise au quotidien «Miami Herald», un homme affirme en anglais au voisinage que le groupe d’assaillants fait partie de la DEA, la police fédérale américaine spécialisée dans les affaires de drogue. «Déposez vos armes. Opération de la DEA. Tout le monde recule et dépose les armes», peut-on l’entendre répéter au mégaphone. Une seconde vidéo montre des assaillants vêtus de noir arpenter la rue alors que sur une troisième, on peut entendre une rafale de coups de feu résonner dans la nuit de Port-au-Prince, la capitale de Haïti.