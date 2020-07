L’OMC se cherche un nouveau patron – «Un compromis est possible avec l’administration Trump» Le Mexicain Jesús Seade sort de négociations tendues sur la refonte de l’accord Alena avec Washington. Il arrive à Genève pour briguer la tête de l’Organisation mondiale du commerce. Face à lui, sept prétendant(e)s. Pierre-Alexandre Sallier

Genève, 13 juillet 2020. Hôtel Intercontinental. Jesús Seade, candidat mexicain à la direction générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Laurent Guiraud

La plupart sont arrivés à Genève ce week-end pour un grand oral qui aura lieu de mercredi à vendredi. Huit candidats à la direction d’une Organisation mondiale du commerce (OMC) qui traverse la plus grave crise de son histoire. Un poste chaud. Les États-Unis menacent de quitter l’institution, bloquent son Tribunal d’appel et le directeur général Roberto Azevedo a claqué la porte au printemps, un an avant la fin de son mandat.