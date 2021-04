Stratégie Covid vaudoise – Un «concept» sérologique et un max de tests en entreprise Deux outils renforcent l’arsenal cantonal: recherche d’anticorps et dépistage massif au travail. Romaric Haddou

Le Canton annonce avoir lancé un projet pilote relatif aux tests sérologiques, sans donner plus d’informations sur le concept. AFP

Début mars, alors que les doses de vaccin manquaient, l’utilisation des tests sérologiques afin de mieux cibler les personnes vulnérables avait été évoquée. En révélant la présence d’anticorps, ces tests pourraient permettre de vacciner en priorité celles et ceux qui n’en ont pas, en complément des groupes prioritaires déjà définis. L’État de Vaud disait y réfléchir mais craignait une logistique lourde dans le cadre d’un déploiement à large échelle. Aujourd’hui, même si la pénurie n’est plus d’actualité – l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a promis d’importantes livraisons de sérum et le Canton vise un triplement des injections d’ici à fin mai –, la sérologie n’est pas délaissée. L’État y voit toujours un outil intéressant.