Deux arts mis en commun – Un concours de poésie qui se finira derrière les fourneaux En amont du festival Printemps de la poésie, l'UNIL et l'EHL lancent un concours de poèmes au premier prix original. Le gagnant pourra confectionner un plat gastronomique tout droit inspiré de son texte.

Pour le concours organisé par l’UNIL et l’EHL, les participants sont invités à s’inspirer d’aliments de saison, comme l’explique la vidéo de lancement. Un plat gastronomique sera réalisé à partir du poème couronné. DR

«De la feuille au feuilleté». Le nom de la compétition de poésie organisée par l’Université de Lausanne (UNIL) et l’École hôtelière (EHL) révèle une volonté de mélanger littérature et art de la gastronomie. Un concours ouvert à tous et organisé dans le cadre du festival Printemps de la poésie, dont la 7e édition se tient du 19 mars au 2 avril 2022.

Cette année, l’originalité s’invite: le gagnant aura l’occasion de matérialiser son poème par des alliances de goûts et de saveurs. En guise de premier prix, une invitation à confectionner un plat gastronomique inspiré de sa poésie. Pour ce faire, rendez-vous le 30 mars dans les cuisines de l’École hôtelière de Lausanne, en compagnie du célèbre chef Philippe Gobet. «Je vais devoir m’inspirer d’un univers, d’une écriture et d’un rythme qui ne sont pas les miens», glisse celui qui fut sacré Meilleur ouvrier de France en 1993, dans la vidéo de lancement du concours.

De la peinture à l’assiette

«La poésie a souvent été associée à la peinture et donc matérialisée sur des supports luxueux, explique Laurence Iseli, cheffe de projet du Printemps de la poésie. L’idée ici, c’est d’organiser une rencontre entre deux arts qu’on associe plus rarement.» Et pour les esprits littéraires peu à l’aise aux fourneaux? «Pas besoin d’avoir des compétences en cuisine, rassure-t-elle. Les poètes restent poètes, on leur demande simplement de s’inspirer d’ingrédients de saison et d’évoquer, de suggérer librement. Aux participants de se montrer malins et créatifs!»

Unique contrainte de forme: le poème devra tenir sur une seule page A4. Pour les intéressés, le délai de postulation est fixé au 8 mars prochain. Il reviendra à un jury hétérogène de trancher, parmi lequel figurent diverses personnalités dont les poètes François Debluë et Laurence Verrey.

