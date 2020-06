Vingt-cinq ans après Expo02 – Un concours d’idées est lancé pour une expo nationale en 2027 L’appel d’offres a été lancé ce lundi à Möhlin en Argovie pour une exposition nationale en 2027. Svizra27 a présenté son jury emmené par Doris Leuthard. Sébastien Jubin

Au pied d’une montagne de sel, dans les Salines suisses de Möhlin en Argovie, de jeunes Bâlois ont lancé le concours d’idées pour une exposition nationale dans le nord-ouest de la Suisse en 2027. KEYSTONE

C’est au pied d’une montagne immaculée de sel, dans les Salines suisses, que s’est déroulé le lancement de cette campagne. Dans une atmosphère presque lunaire, une quinzaine d’écoliers se sont affairés à récolter ce sel, symbole de travail et de cohésion, deux valeurs chères à la Suisse. L’humain, le travail et la cohésion, c’est le message voulu par les organisateurs. Vingt-cinq ans après Expo02, les dirigeants de Svizra27 imaginent un projet de générations. « C’est une grande joie de se lancer, a déclaré Thierry Burkart, conseiller aux États argovien. La créativité doit se retrouver au centre. Quelle est l’identité de notre pays et de notre société? Voilà ce que nous devons questionner. Le nord-ouest de la Suisse est culturellement très fort et représentatif. Svizra27 doit devenir une expression vivante des générations. Notre projet culturel et économique bénéficie d’un large soutien politique et veut profiter de la crise actuelle de coronavirus pour prendre un nouveau départ.» Cinq cantons sont rassemblés pour l’aventure: Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Soleure, Argovie et le Jura. Pour les protagonistes, cette région, entre ville et campagne, véhicule parfaitement les vertus helvétiques.