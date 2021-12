«Polar de la Rive» – Un concours littéraire mêle crime et cours d’eau à Lavaux Le prix est ouvert à toute personne francophone vivant en Suisse. Cécile Collet

Un crime non élucidé ou impuni et un plan d’eau. Ce sont les deux ingrédients obligatoires pour participer au concours «Polar de la Rive», lancé cette année par trois écrivains vaudois. «Nous voulons donner la parole aux auteurs romands ou suisses francophones qui ne sont pas publiés», résume Christian Dick, écrivain, éditeur et initiateur du concours qui donnera aussi lieu à un salon, à l’automne 2022.

«J’ai un attachement viscéral à l’eau. Une disparition de plus sur le lac, un crime au bord de la Venoge ou une noyade suspecte dans le lac Lioson sont tous les trois passionnants!» Christian Dick, écrivain et initiateur du «Polar de la Rive»

L’habitant d’Épesses a fondé les Éditions de la Rive lors de son récent départ à la retraite, en transformant sa Sàrl spécialisée dans l’isolation de bâtiments! Son credo: des textes qui font la part belle à l’eau. Lui-même y voue «un attachement viscéral». Navigateur effréné – il passe ses week-ends sur son voilier amarré au port de Cully, Moratel – il trouve dans le Léman une inspiration sans bornes. «Mais un crime au bord de la Venoge ou une noyade suspecte dans le lac Lioson sont tout aussi passionnants!» admet-il.

Polar régionaliste

L’auteur plusieurs fois publié, notamment chez Favre et Encre fraîche, s’est fait connaître dans la région par le biais de ses chroniques «voile» dans l’hebdomadaire «Le Courrier Lavaux-Oron». Mais surtout, il y a publié dès 2014, sous forme de feuilleton, «Le disparu de Moratel», un polar qui met en scène l’ancien inspecteur Benjamin Cordey, amateur de Calamin, dans un décor fidèlement emprunté au lieu de vie de son auteur. «Le disparu de Lutry» a suivi en 2018 et d’autres sont en préparation.

C’est l’enthousiasme du nouvel éditeur qui a convaincu Sabine Dormond (secrétaire) et Olivier Chapuis (président du jury): ils comptabilisent à eux deux huit ans de présidence de l’Association des écrivains vaudois et complètent le comité. «Tout d’abord, il faut saluer la création d’une nouvelle maison d’édition, c’est une bonne nouvelle pour les auteurs, réagit Sabine Dormond. La parution liée au concours n’en sera qu’une parmi d’autres.»

«Même s’il y a beaucoup de concours, ils sont toujours stimulants. C’est une incitation à aller jusqu’au bout d’un projet.» Sabine Dormond, secrétaire du Polar de la Rive

Quant au concours, Sabine Dormond admet qu’il y en a beaucoup et qu’ils ont un côté ingrat – beaucoup de candidats, très peu d’élus. «Mais c’est toujours très stimulant, c’est une incitation à aller jusqu’au bout d’un projet», indique l’autrice et animatrice d’ateliers d’écriture. Et le polar «régionaliste», qui a le vent en poupe? «C’est un choix de l’éditeur, et ici, le polar est compris dans une acception très large.»

Un jury de cinq personnes, présidé par l’écrivain Olivier Chapuis, départagera les manuscrits. Ce comité de lecture est composé d’une libraire, d’un artiste en arts visuels, d’un instituteur retraité, d’un entrepreneur et, last but not least, d’un ancien inspecteur à la sûreté.

