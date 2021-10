Prince de Roumanie acquitté – Un conflit royal devant le tribunal de Nyon Nicholas de Roumanie avait le droit, selon la justice, de voir son grand-père, le roi de Roumanie, sur son lit de mort. Une affaire sur fond de guerre de succession. Raphaël Ebinger

Nicholas Medforth-Mills (à dr.) est arrivé au tribunal avec sa défense, M e Malek Adjadj et M e Kristina Croce. Né en Suisse, il vit aujourd’hui en Roumanie, où il travaille pour une ONG engagée dans la lutte pour la défense de l’environnement. Jean-Guy Python

Qu’une tentative de violation de domicile se termine au Tribunal de police n’est pas commun. Quand l’accusé est un prince déchu et que la plaignante est sa famille royale, l’audience devient exceptionnelle. Mercredi matin, elle l’était. Nicholas de Roumanie Medforth-Mills comparaissait pour avoir essayé de pénétrer dans la maison de son grand-père. En novembre 2017, Michel, roi de Roumanie, était sur son lit de mort et son petit-fils préféré voulait lui faire ses adieux. Mais ce dernier était persona non grata, depuis qu’il avait été exclu de l’ordre de succession dans des circonstances mystérieuses et sans explication.