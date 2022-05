Consommer moins d’énergie – Un congrès pour le climat va réunir 3500 experts Les Assises européennes de la transition énergétique débutent ce mardi à Palexpo Genève. Plus de 180 animations sont programmées dans les régions genevoise et nyonnaise. Yves Merz

Défilé de mode durable à la Friperie Attitude Thrift à Nyon: vingt-deux mannequins de 6 à 60 ans ont défilé samedi 28 mai, dans le cadre du OFF des Assises européennes de la transition énergétique. © photo ADN MICHEL PERRET

Le rendez-vous est à la hauteur du défi à relever dans le combat climatique. Placée sous le slogan «Moins pour plus», la 23e édition des Assises européennes de la transition énergétique réunira durant trois jours plus de 3500 congressistes à Palexpo Genève. Parallèlement, du 10 mai au 5 juin, le OFF de la manifestation programme plus de 180 animations organisées dans le Grand Genève, dont une bonne vingtaine au sein de la Région de Nyon.