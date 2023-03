De 500 manifestants en octobre, les cortèges ont culminé à près de 7000 fin janvier pour redescendre à 2000 ou 3000 cette semaine. La courbe de la mobilisation au sein de services publics vaudois n’est pas tracée d’avance. Le Conseil d’État, en conviant les syndicats au dialogue le 23 février dernier, serait-il parvenu à l’infléchir, même temporairement?

Au vu du rapport de force actuel, la revendication pour la pleine indexation des salaires pour 2023 semble être devenue vaine. Le Conseil d’État s’y refuse et met sur la table d’autres pans de sa politique du personnel. Il n’était pas nécessaire que l’amorce de dialogue entre l’employeur et les employés soit claire et nette. Il fallait juste qu’elle existe. Évidemment, le mouvement ne se contente pas d’une promesse de dialogue. Il réclame une enveloppe budgétaire pour avancer.

Huit mois après l’entrée en fonction du nouveau gouvernement à majorité de droite, il a fallu pas moins de quatre journées de grèves et d’actions, et sept cortèges dans les rues de Lausanne, pour que le Conseil d’État consente à lâcher le mot «négociation», lors de leur premier rendez-vous, le 23 février.

«La rigidité du gouvernement trahit son improvisation sur le dossier salarial et son inexpérience en matière de conflit social»

Durant les quelques heures qu’il a duré, les syndicalistes ont assisté à une drôle d’anicroche, qu’ils se sont fait un plaisir de raconter à leur base. Au sein de la délégation du gouvernement, la benjamine s’est fait reprendre par la doyenne: Valérie Dittli s’est hasardée dans une déclaration que Nuria Gorrite a corrigée. La scène est peut-être anecdotique et démontre l’écart d’expérience entre les deux élues. «J’apprends vite!» pourrait dire la première, fidèle à son mantra.

Mobilisation inédite depuis 2008

Elle pourrait inspirer l’ensemble du Conseil d’État, car aucun de ses membres actuels ne s’est trouvé confronté à une mobilisation de la fonction publique du même ordre de grandeur que celle de 2008, qui se déroulait sous un gouvernement à majorité de droite. Les employés du service public se battaient à l’époque pour le système qui structure la grille salariale, baptisé du doux nom de Decfo-Sysrem. Les fondations de la politique des ressources humaines de l’État, aujourd’hui encore.

À relire le programme de l’Alliance vaudoise, l’attelage PLR-UDC-Le Centre qui a gagné la majorité au Conseil d’État, que redécouvre-t-on notamment? Que, quand il s’agit d’évoquer la politique du personnel de l’État, il est question d’une «gestion durable et financièrement supportable de la fonction publique».

Indexer les salaires de manière à compenser le renchérissement n’était donc pas interdit par le programme de l’Alliance vaudoise. Pourtant, alors que l’État de Vaud est aux antipodes des difficultés financières, l’acte le plus retentissant de ce début de législature a été de dire non à une indexation correcte. D’autres collectivités, des communes vaudoises et des cantons voisins dont les caisses sont moins pleines que celles du Canton de Vaud, ont fait des choix plus consensuels.

La rigidité du gouvernement trahit son improvisation sur le dossier salarial et son inexpérience en matière de conflit social. Pour camoufler ces deux failles, les chiens de garde de l’alliance de droite clabaudent que les employés de l’État sont assez payés, ou trop payés. Et ils ne se privent même pas de contester le principe des progressions salariales. Le «gouvernement Luisier», comme l’appellent les syndicats, attaque ainsi ses employés. Pour l’esprit de cohésion, il y a mieux.



Jérôme Cachin est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2019, spécialisé en politique. Il a été le responsable de la page Vaud de La Liberté de 2003 à 2019. Il est l'auteur d' Institutions politiques vaudoises, avec Mix & Remix (Loisirs et Pédagogie), paru pour la première fois en 2013. Plus d'infos

