Transport de marchandises – Un container vaudois connecté vogue sur les océans Né sur le campus de l’EPFL, le modèle high-tech en composites de la start-up Aeler, qui assure la traçabilité du fret, a été lancé à Hambourg. Mille trois cents containers ont déjà été précommandés. Jean-Marc Corset

Le nouveau container de la start-up lausannoise Aeler a été présenté à Hambourg au mois d’août. À l’intérieur, il cache une batterie d’instruments de mesure et de capteurs connectés qui permet d’assurer la traçabilité de la marchandise. Aeler

Depuis qu’ils se sont lancés, il y a à peine cinq ans, dans la conception d’un nouveau container maritime high-tech, les fondateurs d’Aeler Technologies, Naik Londono et David Baur, martèlent qu’il est temps de révolutionner le fret et de se débarrasser des ancêtres métalliques, peu pratiques et trop polluants, créés il y a près de septante ans.

Les auditeurs sont souvent incrédules à l’idée que des riverains du Léman puissent gagner cette course d’envergure mondiale. Mais, à l’image de la Coupe de l’America, ils l’ont fait! Les 50 premiers containers voguent depuis cette année sur les océans et la production industrielle démarre en novembre, 1300 unités ont déjà été précommandées.

«Nous sommes dans une phase de pénétration de marché, dans une forte croissance, avec un produit validé et certifié.» David Baur, directeur de la technologie chez Aeler Technologies

Équipé de capteurs et d’un système électronique connecté pour surveiller en temps réel une multitude de paramètres selon le type de marchandise, plus solide, plus léger, entièrement isolé: le nouveau container vaudois né sur le campus de l’EPFL possède de nombreux atouts pour le fret. Selon ses concepteurs, son volume de stockage est 11% supérieur aux modèles classiques. Pour les liquides – sous forme de récipient flexible à l’intérieur (flexitanks) –, le gain est de 17%.

Alors que l’hiver dernier le coût du transport de containers a explosé, cet accroissement de la charge utile permet une économie de 20%, selon les deux dirigeants. De même, sur le plan environnemental, ils annoncent que leur caisson en matériaux composites permet une réduction jusqu’à un cinquième des émissions de CO₂. À l’échelle du monde, le remplacement des vieux containers en acier par le modèle Aeler reviendrait à effacer toute la charge carbone de la Belgique!

Les deux fondateurs d’Aeler, Naik Londono, CEO, et David Baur, directeur de la technologie (CTO). Aeler

Le mois dernier, l’entreprise présentait à Hambourg son produit – désormais certifié – aux acteurs du marché de la logistique: prestataires de services, compagnies maritimes, opérateurs de ports et terminaux, etc. Les livraisons en série seront assurées dès le mois de janvier. Mais des transports d’essai ont été réalisés par ses partenaires, en février, avec l’expédition de 27’000 litres d’huile de tournesol en vrac d’Autriche à l’Irlande, et le mois dernier avec une même quantité de jus de pomme vers Singapour. Le déplacement du container «smart» sur le navire a été suivi en direct: position, températures internes (les variations sont sensiblement réduites), humidité, luminosité, ainsi que l’ouverture des portes. Ces technologies sont issues du secteur aérospatial.

Naik Londono, CEO, et David Baur, directeur de la technologie, ne comptent toutefois pas s’arrêter là dans le développement. Ils veulent notamment utiliser des fibres et résines naturelles comme matériaux. La partie électronique, le «cerveau», va aussi évoluer. Celui-ci est assemblé en Suisse, alors que la fabrication du container est sous-traitée dans un pays de l’Est. Aeler Technologies, fondée en 2018, reste basée au Parc de l’innovation de l’EPFL à Écublens, mais elle va ouvrir des bureaux en Europe et à Singapour, plus tard en Chine.

Doubler l’effectif chaque année

À relever qu’elle ne vend pas ses containers mais les loue. Elle s’est donc alliée à des partenaires financiers. La start-up espère mettre en service plus de 3000 unités d’ici à la fin de 2022. Côté emploi: de huit collaborateurs avant le coronavirus, l’effectif est passé aujourd’hui à 20 et bondira à 43 d’ici à la fin de l’année. Les deux entrepreneurs n’hésitent pas à annoncer que «sur les trois prochaines années, l’effectif va doubler chaque année»!

