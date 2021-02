Élections communales – Un corbeau fait monter la température à Founex Un courriel appelle à voter pour le groupe d’opposition à la Municipalité en place. Les finances communales sont au centre des enjeux. Raphaël Ebinger

La bataille est acharnée pour entrer en qualité de municipal à la Maison de Commune de Founex. Archives/Bosshard

Les corbeaux semblent apprécier le confinement. Les auteurs de courriers anonymes se multiplient dans la dernière ligne de la campagne pour les communales. Perroy et Bassins ont découvert des spécimens dans leur village. La Terre-Sainte est aussi touchée. À Founex, un courriel signé d’un «citoyen apolitique» a enflammé la vie du tranquille village. Il dénonce la gestion de la Municipalité dont les cinq élus appartiennent à l’Entente du centre droite (ECDF). Il accuse le collège d’avoir «massivement endetté la commune», en précisant que l’augmentation atteint 111% en cinq ans. Et il finit par appeler à voter pour l’Alliance de Founex.

«J’éprouve de la tristesse face à cette attaque», admet Laurent Kilchherr, président de l’ECDF et candidat à la Municipalité, qui rappelle l’importance de certains investissements. La construction de logements par exemple permet de conserver des habitants tout en rapportant des loyers.

Une opposition complice

«Nous désapprouvons la manière, note de son côté Philippe Schirato, président de l’Alliance. Cela dit, les chiffres sont justes. Et nous n’allons pas nous excuser si on appelle à voter pour nous.» Il a raison, les chiffres sont exacts. Par contre, il faut rappeler que son groupe n’a pas réellement contesté la politique de la Municipalité ces cinq dernières années. Sur les 39 préavis votés depuis 2016, représentant 21 millions de francs, celui pour l’aménagement de l’aire de jeu du centre sportif est le seul à n’avoir pas réuni plus de 70% des voix du Conseil communal. L’Alliance y possède pourtant 22 sièges (44%) sur 50. Est-elle complice? «Oui, en quelque sorte, mais nous ne sommes pas des frères ennemis», explique Philippe Schirato, visiblement gêné.

Dans le village de Terre-Sainte, la campagne est aujourd’hui tendue, selon les deux camps. Une tension qui a pris racine il y a cinq ans lors de l’introduction de la proportionnelle. L’ECDF avait remporté les cinq sièges de la Municipalité et la majorité du Conseil communal. Face à ce groupe bien organisé qui fait la pluie et le beau temps à Founex, l’Alliance peine à exister. Elle se bat cette année de toutes ses forces pour espérer un rééquilibrage. «À l’avenir, il faudra peut-être travailler ensemble, analyse Laurent Kilchherr. Ce sera plus difficile après une telle campagne.»