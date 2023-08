La musculation capitaliste – «Un corps en bonne santé est un gage de productivité» Dans son essai «La fabrique du muscle», Guillaume Vallet interroge les mécanismes qui poussent irrémédiablement nos sociétés modernes dans les salles de fitness. Florian Müller

L’amour du muscle est autant un souci de bonne santé qu’un désir de renvoyer une image positive de soi-même. Getty Images

Qu’elle semble loin, la pandémie, avec ses salles de sport fermées et leurs pratiquants contraints de s’exiler dans la nature pour se défouler. Depuis, les affaires ont repris et prospèrent sous couvert d’une tendance très urbaine: les fitness ne désemplissent pas. Guillaume Vallet, codirecteur du Centre de recherche en économie de l’Université Grenoble Alpes, adepte du culturisme et auteur du livre «La fabrique du muscle», a analysé avec son regard de sociologue et d’économiste les ressorts de ce phénomène.