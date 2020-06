Un préavis de Région de Nyon mis en cause – Un couac se glisse dans le vote des Conseils communaux Un nouvel article sème la confusion dans les Communes du district de Nyon appelées à voter la reconduction du mécanisme de financement des projets régionaux. Madeleine Schurch

Le Conseil communal de Saint-Cergue a voté un amendement pour rien. Madeleine Schürch

Surprise mardi soir, lors de la séance du Conseil communal de Saint-Cergue. Le syndic, Pierre Graber, propose d’amender le corps du préavis concernant le renouvellement, pour cinq ans, du dispositif qui permet aux Communes membres de Région de Nyon de cofinancer des projets régionaux (Disren). Car en étudiant ce dossier, qui a pourtant déjà été voté par plusieurs Communes, certains élus ont mis le doigt sur une nouvelle disposition qui se révèle être une erreur.

J’ai pensé qu’on pouvait introduire ces possibilités pour faciliter la réalisation de certains dossiers» Boris Mury

Le préavis indiquait au chapitre du fonctionnement du Disren que le cercle porteur A, normalement la ou les communes territoriales sur lesquelles un projet est réalisé et qui en assument les coûts de fonctionnement, pouvait aussi être une association de communes ou directement Région de Nyon, à travers son comité directeur. Une nouveauté qui a été introduite par le responsable des finances de Région de Nyon. «Qu’une association de communes puisse être porteuse d’un projet était parfois évoqué et comme Région de Nyon en est une, j’ai pensé qu’on pouvait introduire ces possibilités pour faciliter la réalisation de certains dossiers. Mais ce n’est effectivement pas correct», admet Boris Mury.

Car une association en tant que telle ne peut prendre un engagement financier pour ses communes membres. Un projet doit passer par les Conseils communaux respectifs, ce qui garantit les droits référendaires. Le comité directeur de Nyon Région, qui n’a pas de finances propres, ne peut pas non plus être porteur d’un projet, d’autant plus qu’il représente l’ensemble des communes, ce qui est contraire au système de financement par cercles voulu par le Disren. «On aurait pu imaginer que pour la future zone d’accueil de Télé-Dôle, Nyon Région soit le porteur général du projet. Mais cela pose problème comme pour une association de communes dont tous les membres n’auraient pas adhéré au Disren», note Gérald Cretegny, président de Nyon Région.

Le Codir a donc fait son mea culpa en écrivant une lettre à toutes les Communes et en renvoyant un préavis corrigé pour celles qui doivent encore voter. Mais que se passe-t-il avec celles qui ont approuvé la première version? Ne faudrait-il pas refaire le vote? «Non, car cela ne change pas les conclusions du préavis», estime Boris Mury. Selon lui, une simple information de ce changement à chaque Conseil devrait suffire. C’est ce que fera Saint-Cergue, qui, dans le flou, avait choisi de faire un amendement et va l’annuler. Selon la préfète Chantal Turin, qui n’a pas eu connaissance de ce dossier, un tel changement ne peut être validé s’il n’est que cosmétique et n’a pas grande incidence sur le fonctionnement du Disren. Pour certains élus, la question reste ouverte.