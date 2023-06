Football – Un coup à jouer pour Jordan Lotomba? En l’absence de Silvan Widmer, le latéral droit vaudois peut espérer être aligné pour les matches de l’équipe de Suisse en Andorre et contre la Roumanie. Mais gare à la concurrence de Fernandes. Valentin Schnorhk Tenero

Jordan Lotomba a retrouvé l’équipe de Suisse après un an d’absence. Keystone

Jordan Lotomba n’a manqué que trois rassemblements de l’équipe de Suisse: celui du mois de septembre 2022, la Coupe du monde et celui de mars dernier. Sauf que dans le monde des sélections nationales, tout cela représente une longue année. La dernière fois qu’il est apparu sous le maillot helvétique? Lors de la défaite 4-0 de Lisbonne en Ligue des nations en juin 2022. Il y a ensuite eu la polémique liée à son jeu de cartes nocturne lors du stage de Genève, qui lui a sans doute coûté sa place au Mondial. Du passé.

Le Vaudois est de retour, et il le mérite. «Cela fait toujours du bien de revenir dans le groupe et de retrouver les couleurs de l’équipe de Suisse», sourit le latéral droit de l’OGC Nice. Il aurait déjà dû revenir en mars, si une blessure ne l’avait pas éloigné des terrains quelques semaines. Mais ses performances en Ligue 1 (33 matches, 2 passes décisives) ont justifié son retour effectif cette fois-ci.

La concurrence d’Edimilson

Autre argument: avec la blessure de Silvan Widmer, il y a une place à se faire sur le côté droit de la défense de l’équipe de Suisse en ce mois de juin. Les matches contre Andorre, vendredi, et la Roumanie, lundi, ne sont certes pas les plus relevés qui soient, mais il y a là l’occasion de se faire une véritable place dans le groupe. «Le plus important pour moi, c’est d’être là, en sélection, considère Lotomba. Après, c’est au coach de décider. Mais bien sûr que je suis ici pour jouer quelque chose.»

«J’espère retrouver des minutes, parce que c’est ainsi que je pourrai démontrer de quoi je suis capable» Jordan Lotomba, latéral de l’équipe de Suisse

Il existe une logique qui suppose qu’il devrait trouver une place. Parce que l’Yverdonnois de 24 ans est le seul latéral droit de formation dans le groupe retenu par Murat Yakin. Sauf qu’il y a une concurrence: celle du très polyvalent Edimilson Fernandes (milieu à la base, il joue dans une défense à trois à Mayence). Et le Valaisan part avec un coup d’avance, lui qui était présent au Mondial, ainsi que lors du dernier rassemblement. Qui des deux Romands sera donc aligné lors des deux rencontres à venir? À l’entraînement, le sélectionneur brouille pour l’instant les cartes.

«J’espère retrouver des minutes, parce que c’est ainsi que je pourrai démontrer de quoi je suis capable, consent Lotomba. Je pense que je suis sur le bon chemin. Quand je serai sur le terrain, je donnerai tout. Je suis prêt, je l’ai toujours été.» Le moment est de faire grimper son compteur de sélections, bloqué à sept depuis un an.

Valentin Schnorhk est journaliste à la rubrique sportive depuis 2021, après avoir travaillé au sein de l'agence Keystone-ATS. Il suit particulièrement le football et s'intéresse de près à l'analyse du jeu. Plus d'infos @schn_val

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.