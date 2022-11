Amour séculaire – Un couple de centenaires roucoule à l’EMS Lucile et Arnold Gyger, 102 et 101 ans, 76 ans de mariage, nous ont reçus dans leur appartement à l’EMS de Burier, tout étonnés de leur «prouesse» conjugale. Romain Michaud

Résidant à l’EMS la Maison des Bosquets à Burier à côté de Clarens, Arnold Gyger fêtera ses 101 ans le 18 novembre prochain. Son épouse Lucile devra attendre le 14 février prochain – fête des amoureux – pour souffler ses 103 bougies. Chantal Dervey

«Chouchou!» lance Lucile Gyger, âgée de 102 ans. «Oui, ma douce?» répond avec tendresse son mari Arnold, qui va fêter ses 101 ans. «Parle plus fort, car je n’entends rien», lui rappelle-t-elle. Il rigole et reprend le récit de leur rencontre avec quelques décibels en plus. Une histoire que le couple nous conte depuis son appartement de l’EMS, la Maison des Bosquets, à Burier à côté de Clarens. Des moments de vie racontés parfois avec beaucoup de détails et d’autres fois avec un peu plus de brouillard autour des dates et des lieux.