Manifestations aux États-Unis – Un couple inculpé après avoir pointé des armes vers la foule Le couple du Missouri qui avait pointé des armes contre des manifestants antiracistes le mois dernier a été inculpé lundi par la procureure de l’État.

Retweetée par le président Donald Trump, une vidéo montrant Mark et Patricia McCloskey brandissant un fusil d’assaut et un pistolet au passage d’un cortège devant chez eux avait provoqué le mois dernier des réactions clivantes. KEYSTONE

Un couple d’Américains qui avaient pointé leurs armes vers des manifestants pour les éloigner de leur maison du Missouri fin juin a été inculpé lundi, a indiqué la procureure de la ville de Saint-Louis.

«Il est illégal de brandir des armes de façon menaçante contre ceux qui participent à des manifestations non violentes, et bien que la situation n’ait heureusement pas dégénéré tragiquement, ce type de comportement est inacceptable à Saint-Louis», a déclaré la procureure, Kimberly Gardner, dans un communiqué.

«Nous devons protéger le droit de manifester pacifiquement et toute tentative de l’entraver en faisant de l’intimidation ne sera pas tolérée», a-t-elle ajouté en demandant que le couple soit contraint de suivre un programme de rééducation.

«Terrifié»

Retweetée par le président Donald Trump, une vidéo montrant Mark et Patricia McCloskey brandissant un fusil d’assaut et un pistolet au passage d’un cortège devant chez eux avait provoqué le mois dernier des réactions clivantes. La séquence avait indigné de nombreux internautes et avait été tournée en dérision.

Le couple d’avocats blancs sexagénaires s’était dit «terrifié» lorsque les manifestants, majoritairement noirs, étaient passés dans leur rue privée pour aller protester devant chez la maire de Saint-Louis, grande ville du centre des États-Unis.

«J’étais terrifié que nous soyons assassinés en quelques secondes, que notre maison soit brûlée, nos animaux de compagnie tués. Nous étions seuls face à une foule en colère», avait déclaré Mark McCloskey à une chaîne de télévision locale.

( AFP/NXP )