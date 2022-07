Les vacances ratées (2/5) – Un couple raconte son «enfer au paradis» des Seychelles Sandra et Frédéric ont déboursé plus de 10’000 francs pour leur séjour sous les cocotiers. Une déception qu’ils peinent à digérer. Fedele Mendicino

Sandra et Frédéric n’ont pas digéré leurs vacances ratées aux Seychelles. MAGALI GIRARDIN

En prenant l’avion au printemps dernier pour les Seychelles, Frédéric et Sandra rêvaient de plages infinies de sable blanc, d’eaux cristallines, de coraux bariolés et d’un personnel hôtelier aux petits soins. En déboursant plus de 10’000 francs pour deux semaines dans un établissement de luxe au régime all inclusive, les époux genevois n’imaginaient qu’ils allaient vivre «un véritable enfer au paradis». Rencontre désabusée au retour des tropiques.