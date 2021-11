Canton du Valais – Un couple retrouvé mort à Erde Un homme et une femme septuagénaires ont été retrouvés morts dimanche après-midi dans leur villa par la police valaisanne.

De nombreux moyens ont été envoyés par la police pour prêter assistance à ce couple manifestement en détresse. KEYSTONE

La police cantonale et les secours ont découvert dimanche après-midi les corps d’un homme et d’une femme septuagénaires dans leur villa à Erde (VS).

Ils y avaient envoyé de nombreux moyens pour prêter assistance à ce couple manifestement en détresse.

L’intervention d’un tiers semble exclue, indique la police cantonale valaisanne lundi matin dans un communiqué. Le Ministère public a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances des décès.

