Éducation hors des sentiers battus – Un couple roule 80’000 km à vélo et fait deux bébés en route De retour à Ropraz avec deux filles nées durant leur périple de onze ans: les Pasche ont embrassé un mode de vie aussi singulier qu’inspirant. Anetka Mühlemann

Tout sourire, Céline, Nayla, Fibie et Xavier Pasche sont revenus lundi à Ropraz après avoir écumé les routes du monde à vélo. JEAN-PAUL GUINNARD

Partis à deux, rentrés à quatre. Accompagnés de leurs enfants, Céline et Xavier Pasche ont débarqué lundi à Ropraz. Après avoir roulé le double de la circonférence de la Terre, la famille aux mollets d’acier a remisé les vélos pour passer l’hiver auprès de ses proches.

Nées nomades, les deux jeunes Suissesses ont temporairement élu domicile chez leurs grands-parents. JEAN-PAUL GUINNARD

Dans la chaleur du foyer de ses grands-parents, Nayla s’approche d’une mappemonde et balade son index pour esquisser le trajet qui l’a emmenée, de part et d’autre, jusqu’aux confins de l’Asie et de l’Amérique. «J’ai adoré le Japon parce qu’il y a des fleurs de sakura et le Québec où on fait du sirop d’érable, pétille la fillette de 10 ans. Le Grand-Nord, c’était vraiment cool.» Des senteurs, des goûts et des lumières. Les sens en éveil, elle apprécie cette existence d’errance où, chaque jour, elle s’émerveille.