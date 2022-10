Guide Michelin – «Un couple très amoureux peut cacher deux inspecteurs» Une inspectrice du Guide rouge nous raconte en quoi consiste son métier. Des repas midi et soir, un respect profond pour les métiers de bouche et… du jogging. Cécile Collet

Les inspecteurs Michelin mangent souvent seuls, parfois en tandem, si possible international pour davantage d’objectivité. Getty Images

Avec 4,7 millions d’abonnés tous réseaux confondus, le Guide Michelin fait et défait la réputation des établissements du monde entier. Pour cela, il faut des femmes et des hommes qui goûtent. Qui sont ces érudits anonymes de la gastronomie? Nous nous sommes entretenus, sous la supervision du Guide, avec une inspectrice qui teste depuis plus de dix ans les restaurants en Suisse, en Allemagne et en France principalement. Cette Allemande nous raconte le dessous des étoiles.